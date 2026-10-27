Россиянам назвали лучшие виды спорта для физического развития детей
Ни один вид спорта не развивает все физические качества ребенка одинаково. На старте важнее освоить разные двигательные навыки, чем выбрать специализацию, рассказал травматолог-ортопед Олег Серегин, сообщает Газета.ru.
Врач «СМ-Клиника» для детей пояснил: дошкольникам подходят бег, прыжки, лазание, игры с мячом, плавание и гимнастика. До шести лет многим сложно долго выполнять указания тренера и участвовать в соревнованиях. Главное — научиться управлять телом и получать удовольствие от движения.
В младшем школьном возрасте можно выбирать плавание, легкую атлетику, танцы, гимнастику, единоборства или командные игры. Плавание развивает выносливость и координацию, гимнастика — гибкость, командные игры — реакцию и навыки общения. Секцию полезно дополнять прогулочными играми, велосипедом и другими нагрузками.
«Детям и подросткам рекомендуется в среднем не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности в день, причем несколько раз в неделю должны присутствовать нагрузки, укрепляющие мышцы и кости», — рассказал ортопед.
Однотипные движения и круглогодичные тренировки повышают риск перегрузочных травм и выгорания. При выборе секции важно учитывать желание ребенка, возраст, темперамент и здоровье. Если занятия вызывают постоянное напряжение, заставлять ребенка не следует.
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