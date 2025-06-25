Россиянам назвали 3 главных мифа о психических расстройствах

Психиатр и психотерапевт Дарья Петрова во время лекции в Парке Науки ННГУ в рамках проекта «Научный Нижний» рассказала о самых распространенных мифах о психологических расстройствах, сообщает pravda-nn.ru .

Популярно мнение о том, что люди с психическими расстройствами опасны для общества и не контролируют самих себя. Согласно данным Росстата от 2021 года, большая часть таких людей не опасна для общества, более того, исследования показывают, что чаще такие люди становятся жертвами насилия и отличаются суицидальными наклонностями.

Вторым известным мифом является факт того, что поход к специалисту заканчивается учетом в психдиспансере, а информация об этом сразу же попадает во всевозможные базы. В реальности же человека вносят в базу лишь в государственной психиатрии, заводя медицинскую книжку. В частных клиниках такой практики не наблюдается.

В-третьих, многие люди, которые решаются бороться с проблемой и отправляются на прием к врачу, думают о том, что «лучше не будет», а болезнь останется с ними до конца жизни. По мнению Петровой, большинство психологических расстройств успешно лечатся. Поспособствовать этому может комплекс из медикаментозного лечения и психотерапии. Более того, ремиссия наступает, когда проблема не проявляется в течение 5-10 лет после фармакологического лечения.