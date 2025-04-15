Россиянам назвали 12 основных причин возникновения деменции

Доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского государственного медицинского университета, лектор российского общества «Знание» Лидия Демидова рассказала, какие факторы необходимо исключить, чтобы снизить риск появления деменции в обществе на 40%, сообщает «ФедералПресс» .

По данным международных исследований, выделено 12 ключевых причин возникновения деменции: низкий уровень образования, алкогольная зависимость и курение, снижение или потеря слуха, высокое артериальное давление, черепно-мозговые травмы, малоподвижный образ жизни, депрессия, ожирение, социальная изоляция, сахарный диабет и сильное загрязнение воздуха.

Если исключить эти факторы, то можно снизить риск возникновения деменции в обществе на 40%.

Чтобы избежать деменции, эксперт посоветовала продолжать учиться в зрелом возрасте, следить за давлением, сахаром и холестерином в крови, вовремя лечить хронические заболевания, в том числе депрессию, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек, активно общаться, защищать голову и органы чувств от возможных травм.