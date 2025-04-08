Россиянам дали советы, как защититься от сезонной аллергии

В период цветения растений важно минимизировать контакт с аллергенами, чтобы облегчить симптомы поллиноза, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Чтобы снизить симптомы аллергии, лучше не выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе максимальный. Окна дома и автомобиля рекомендуется держать закрытыми, использовать очистители воздуха и увлажнители», — сказала Ермакова.

Она порекомендовала после прогулки принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос. Также стоит носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза, и избегать содержания в доме растений, вызывающих аллергию.

«Планируя отдых, стоит учитывать календарь пыления и выбирать места с низким содержанием пыльцы — например, морское побережье или горы. Это поможет избежать сезонного обострения. Антигистаминные препараты помогают уменьшить воспаление и снять зуд, насморк и заложенность носа. В тяжелых случаях назначаются гормональные средства, которые быстро снимают острые симптомы», — отметила специалист.

По словам Ермаковой, АСИТ — один из самых эффективных методов лечения аллергии. Суть метода заключается в постепенном введении в организм небольших доз аллергена, чтобы сформировать устойчивость к нему.

«АСИТ помогает уменьшить чувствительность организма к аллергенам и со временем снижает выраженность симптомов. После курса лечения эффект может сохраняться до 10 лет. Выбор лечения зависит от тяжести заболевания и индивидуальных особенностей пациента. Лечение должно проходить под контролем аллерголога», — заключила врач.