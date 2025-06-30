Россиянам дали советы, как помочь человеку при укусе змеи

Преподаватель первой помощи Екатерина Поликарпова рассказала, как правильно действовать при укусе змеи, чтобы не навредить пострадавшему, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Если человек рядом укусила змея, эксперт рекомендовала не поддаваться панике и не следовать распространенным заблуждениям. Например, попытки отсасывать яд — неэффективны, более того, они опасны для самого спасателя. Прижигать рану или делать надрезы также не стоит, а наложение жгута может привести к некрозу тканей и только ухудшить состояние укушенного.

Спасатели рекомендуют следовать другой инструкции. Для начала важно иммобилизировать конечность, зафиксировав ее в приподнятом положении, чтобы замедлить распространение яда в организме. Затем стоит наложить стерильную повязку, не пережимая сосуды, также через ткань стоит приложить холод. После эти манипуляций необходимо вызвать скорую помощь и попытаться успокоить пострадавшего и при необходимости укрыть его термоодеялом.

Эксперты МЧС добавили, что своевременная и грамотная первая помощь может спасти человеку жизнь. Быть подготовленным к такому важно, особенно если человек собирается в поход, на дачу или на природу.