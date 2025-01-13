Россиян призвали отказаться от алкоголя после праздников для восстановления

Клинический психолог Ксения Савельева подчеркнула важность отказа от алкоголя после завершения новогодних праздников и рассказала, как прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Первое, что рекомендуется, по словам эксперта, — это гидратация. Необходимо пить достаточное количество воды, чтобы восполнить потерю жидкости, вызванную алкоголем и жирной пищей. Это поможет быстрее устранить токсины и нормализовать работу пищеварительной системы.

Такой же важный аспект — коррекция рациона. Стоит обратить внимание на питание и добавить в него больше свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков. Савельева посоветовала снизить потребление жирных и жареных блюд, а также сахара.

Кроме того, важно наладить режим сна. По словам эксперта, необходимо постепенно возвращаться к привычному графику, так как регулярный сон помогает наладить биоритмы и повышает общий тонус организма.

Также для восстановления можно добавить легкую физическую активность в ежедневную практику. Можно прогуляться на свежем воздухе, заняться йогой или утренней гимнастикой — это улучшит приток крови и повысит уровень энергии, добавила специалист. Физическая активность способствует ускорению метаболизма и детоксикации.

Психолог отметила важность временного отказа от алкоголя после праздников для восстановления функций печени и других органов. Релаксация также важна — нужно обязательно выделить время для отдыха. Снять стресс можно с помощью медитации, чтения или теплой ванны.

Кроме того, необходимо следить за своим эмоциональным состоянием, поддерживая положительный настрой для ускорения процесса восстановления и избегая излишнего стресса и негативных мыслей, заключила Савельева.