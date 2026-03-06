Россиян призвали обследоваться перед тренировками в горячем зале

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что тренировки в горячем зале подходят только полностью здоровым людям и требуют предварительного обследования, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Специалист пояснила, что при высокой температуре и влажности организм разогревается быстрее, учащается сердцебиение и ускоряется обмен веществ. Нагрузка на сердце становится сопоставимой с тяжелой физической работой в жару. Человек активно теряет жидкость, расходует гликоген, после чего запускается процесс жиросжигания.

По словам врача, любая нагрузка требует адаптации. При жаре расширяются сосуды, растет частота сердечных сокращений, быстрее выводятся продукты обмена. Это создает дополнительный стресс для организма.

Такие занятия, по словам Соломатиной, допустимы только для полностью здоровых людей. При сердечно-сосудистых заболеваниях повышается риск инфаркта и инсульта. Опасность существует при аритмии, сердечной недостаточности, проблемах с клапанами, тромбозах, варикозе и болезнях бронхолегочной системы. Противопоказаны тренировки в горячем зале беременным, кормящим женщинам и людям с новообразованиями.

Комфортной температурой для занятий спортом врач назвала 18–22 градусов, при спокойных тренировках — до 24. Перед посещением горячего зала она рекомендовала пройти медицинское обследование, учитывая, что оно отражает состояние организма только на момент проверки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.