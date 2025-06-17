Россиян предупредили об опасности кондиционера при неправильном использовании

Когда на улице 30-градусная жара, то спастись от нее можно только в прохладном помещении. Но многие боятся включать кондиционер, опасаясь «простыть». Но сам по себе аппарат простуду не вызывает, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она пояснила, что «простуда» — не медицинский диагноз. Это бытовое название острых респираторных инфекций (чаще вирусных), которые сопровождаются насморком, кашлем, болью в горле и температурой.

«Кондиционер сам по себе не вызывает простуду — возбудителями ОРВИ остаются вирусы и бактерии. Однако неправильное использование кондиционера может ослабить иммунитет и повысить риск заражения», — предупредила Бурнацкая.

Почему можно заболеть

По ее словам, кондиционер снижает влажность воздуха, из-за чего пересыхают слизистые носа и горла. Это ослабляет их защитную функцию, и вирусам легче проникнуть в организм. Также если сидеть прямо под кондиционером, то можно переохладиться, получить миозит (воспаление мышц) или невралгию.

Еще в фильтрах аппарата скапливаются пыль, бактерии, плесень и аллергены. Если вовремя его не чистить, то он начнет распространять вредные частицы по помещению. Также кондиционеры работают в замкнутом цикле и не проветривают комнату, поэтому духота и нехватка свежего воздуха ослабляют защитные силы организма.

При этом, по мнению доктора, важно помнить, что разница между уличной жарой и холодом в помещении более 7–10 градусов — стресс для организма, снижающий иммунитет.

«Почему одни болеют, а другие нет? Все зависит от состояния иммунной системы. В группе риска те, у кого хронические болезни (диабет, анемия, астма), вредные привычки (курение, алкоголь), стресс и недосып, аллергия или склонность к респираторным заболеваниям», — перечислила Бурнацкая.

Как пользоваться кондиционером безопасно

Важно не переохлаждаться. Оптимальная температура в помещении летом — 22–25 градусов. Разница с улицей не должна превышать 7–10 градусов.

Рекомендуется избегать прямого потока воздуха. Не следует сидеть и спать под кондиционером, лучше направлять поток вверх или в сторону. Еще нужно поддерживать влажность с помощью увлажнителя или емкости с водой в комнате.

Раз в месяц в кондиционере необходимо мыть фильтры (можно мыльным раствором), а раз в год — вызывать мастера для глубокой очистки.

Следует помнить, что кондиционер не заменяет свежий воздух. Нужно открывать окна утром и вечером, когда на улице прохладно.

Не стоит включать кондиционер на полную мощность. Его лучше включить заранее, чтобы охлаждал помещение постепенно.

Когда обратиться к врачу при простуде

Доктор уточнила, что симптомы «простуды от кондиционера» ничем не отличаются от обычного ОРВИ: насморк, кашель, температура. Поэтому и лечение стандартное: обильное питье, промывание носа солевыми растворами, жаропонижающее при высокой температуре. Если симптомы не проходят за 3–4 дня или состояние ухудшается, то следует обратиться к врачу.

«Когда точно нужно к врачу? Температура выше 38,5 градуса держится более 2 дней, сильная головная боль, ломота в мышцах, одышка, хрипы, боль в груди, гнойные выделения из носа или горла», — сказала терапевт.

Она подчеркнула, что в жару кондиционер — не роскошь, а средство защиты от перегрева. Главное — соблюдать простые правила: не переохлаждаться, чистить фильтры и поддерживать комфортную температуру.