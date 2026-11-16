В Подмосковье упростили создание схем сложных земельных участков

Портал госуслуг Московской области теперь позволяет обрабатывать геоданные сразу нескольких участков при подаче заявления на перераспределение земель, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг усовершенствовали услугу перераспределения земель и земельных участков. Теперь пользователи могут не только создавать схему будущего участка по координатам, но и обрабатывать геоданные нескольких отдельных участков, в том числе сложной формы или расположенных на непростом рельефе.

При подаче заявления координаты можно ввести вручную или загрузить файлом. Сервис «Градпроработка 2.0» проверит, пересекается ли получившийся участок с зонами с особыми условиями использования территории. К ним относятся охранные зоны газопроводов и линий электропередач, водоохранные зоны, придорожные полосы и другие территории.

Если пересечения найдены, система сформирует уведомление со всеми ограничениями. Пользователю потребуется изменить координаты и повторить попытку. Если пересечений нет, сервис «Автогенерация схемы земельного участка» построит схему.

Сервис также автоматически проверит площадь и вид разрешенного использования участка, подскажет, нужен ли проект межевания территории и придется ли оплачивать изменение вида разрешенного использования. Результаты проверки можно скачать в формате PDF на странице услуги.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» доступна онлайн и бесплатно на региональном портале. На первом этапе оформят постановление местной администрации об утверждении схемы расположения участка или согласие на заключение соглашения о перераспределении. На втором этапе подпишут заключение.

С начала года жители подали свыше 40 тыс. заявлений на эту услугу.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.