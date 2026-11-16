Пожароопасный сезон в лесах Московской области завершился 15 ноября и продлился почти восемь месяцев. За это время на землях лесного фонда ликвидировали 44 пожара, все — в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В 2026 году лесные пожары в Подмосковье охватили 28 га. Средняя площадь возгорания на момент начала тушения составила 0,64 га. Годом ранее зарегистрировали 113 пожаров на площади 88,74 га.

Быстрое реагирование позволяло тушить очаги на малых площадях и не допускать задымления населенных пунктов Подмосковья и Москвы.

«Мы не просто ликвидируем пожары — мы не даем им разрастись. Именно поэтому нам не приходится говорить о задымлении. Быстрое реагирование и тушение на малых площадях — главный результат нашей работы в этом году», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, площадь и количество пожаров примерно втрое ниже прошлогодних показателей. Пик горимости пришелся на июль: из-за устойчивой теплой погоды произошло 11 возгораний на площади 1,82 га. Все пожары потушили в день обнаружения.

Основными причинами возгораний остались нарушения правил пожарной безопасности и палы сухой травы. Больше всего пожаров зарегистрировали в Богородском и Павлово-Посадском округах, а также в Шатуре — по восемь. В Луховицах произошло пять пожаров.

В 2026 году для обработки данных со 147 камер круглосуточного лесного видеомониторинга начали применять искусственный интеллект. Он позволил убрать около 90% ложных срабатываний на туман, облака и блики. Раньше диспетчеры получали до 5 млн сигналов в год, теперь — только оповещения о реальных угрозах.

В дальнейшем планируют использовать дронопорты с радиусом действия до 50 км. Пилотный проект успешно завершен.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.