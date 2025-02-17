Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления фастфуда

Постоянное употребление фастфуда может вызвать у человека множество проблем со здоровьем, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Такая еда обычно содержит много насыщенных и трансжиров, сахара и соли, что способствуют ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям», — сказал Белоусов.

Он уточнил, что фастфуд беден витаминами, минералами и клетчаткой, а это может привести к дефициту питательных веществ. Кроме того, такая еда негативно влияет на кожу, пищеварение и психоэмоциональное состояние, у человека возрастает уровень стресса и риск депрессии.

«Фастфуд вреден по нескольким причинам. Он очень калориен, что может привести к избыточному весу. Также такие продукты не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами», — добавил врач.

По его словам, часто эта пища содержит консерванты, ароматизаторы и красители, которые могут быть вредны. Высокий уровень сахара и соли повышает давление и риск диабета. Насыщенные и трансжиры повышают уровень холестерина.