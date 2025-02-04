Россиян предупредили об опасности альтернативных методов лечения рака

Большинство альтернативных методов лечения не представляют опасности, однако если пациент применяет только их, отказываясь от стандартной терапии, это может привести к серьезным последствиям, сообщил РИАМО ведущий специалист департамента онкологии университетской клиники «Хадасса» Якир Ротенберг.

«Кроме того, исследования показали, что у пациентов, на ранних стадиях заболевания принимавших витамины, уровень смертности был выше, особенно среди тех, кто употреблял витамин A и E. Поэтому необходимо быть очень осторожным», — сказал Ротенберг.

Он порекомендовал проявлять максимальную осторожность при использовании альтернативных методов лечения.

«Классические методы лечения рака на ранних стадиях часто терпели неудачу из-за токсичности, поэтому крайне важно, чтобы любой метод — альтернативный или традиционный — проходил клинические испытания, подтверждающие его безопасность. Самое важное — найти опытного врача и центр лечения. Онкология — сложный путь, и важно, чтобы у пациента была команда, включая медсестру, которая сможет помогать на каждом этапе», — уточнил онколог.

Врач отметил, что самостоятельный поиск информации в интернете может быть опасен: многие пациенты, например, читают о поздних стадиях заболевания, даже если их случай находится на раннем этапе. В результате они могут упустить шанс на полное излечение, при котором хирургическое вмешательство является ключевым.

«Если пациент ждет слишком долго, болезнь может перейти в метастатическую стадию, и в этом случае шансы на выздоровление значительно снизятся. Очень важно, чтобы пациент оставался активным и продолжал работать. Нет противопоказаний к обычной жизни, за исключением ситуаций, когда кто-то в его окружении болеет — в этом случае следует избегать контактов. В остальном ограничений нет, если только пациент не испытывает крайней усталости», — заключил специалист.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Дата выбрана в честь подписания в 2000 году Парижской Хартии против рака, провозгласившей необходимость обеспечения равного доступа к качественной медпомощи, большего финансирования исследований рака, лучшего понимания и уважения достоинства всех людей, живущих с этой болезнью.