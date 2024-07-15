Россиян предупредили о живущих в кондиционерах опасных паразитах

Гигиенист Сергей Гильденскиольд заявил, что в кондиционерах могут жить опасные бактерии — легионеллы. По словам эксперта, они вызвают тяжелую пневмонию и чаще всего размножаются в сломанных и загрязненных устройствах, сообщает NEWS.ru .

Сплит-системы также могут стать причиной других инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем.

В связи с этим специалист посоветовал вовремя заменять фильтры и чистить кондиционер, а также регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфекции.

Пневмония — очень опасное заболевание, в тяжелых случаях приводящее к летальным исходам. Она опасна инфекционно-токсическим шоком, поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также дыхательной недостаточностью. В группе риска находятся люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.