Россиян предупредили о начале активности клещей уже в марте
Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори
Роспотребнадзор предупредил, что клещи в России могут активизироваться уже в третьей декаде марта. Специалисты призвали заранее позаботиться о профилактике, сообщает pravda-nn.ru.
По данным ведомства, снежная зима создала благоприятные условия для зимовки клещей. Однако это не означает, что их численность в текущем году обязательно увеличится.
Пик активности традиционно приходится на период с конца мая до середины июня. В Роспотребнадзоре рекомендуют уже сейчас использовать репелленты, инсектоакарицидные средства и носить защитную одежду при посещении природы.
«Важную роль играет индивидуальная защита — применение репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также специальной защитной одежды», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
При обнаружении клеща его необходимо аккуратно извлечь, поместить в емкость или завернуть в бинт и в течение 72 часов доставить на исследование. Если самостоятельно снять клеща не удалось, следует обратиться к медикам.
«Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Три прививки — это законченный курс вакцинации», — добавили в Роспотребнадзоре.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.