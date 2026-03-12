Россиян предупредили о начале активности клещей уже в марте

Пик укусов клещей в России ожидается с конца мая до середины июня

Роспотребнадзор предупредил, что клещи в России могут активизироваться уже в третьей декаде марта. Специалисты призвали заранее позаботиться о профилактике, сообщает pravda-nn.ru .

По данным ведомства, снежная зима создала благоприятные условия для зимовки клещей. Однако это не означает, что их численность в текущем году обязательно увеличится.

Пик активности традиционно приходится на период с конца мая до середины июня. В Роспотребнадзоре рекомендуют уже сейчас использовать репелленты, инсектоакарицидные средства и носить защитную одежду при посещении природы.

«Важную роль играет индивидуальная защита — применение репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также специальной защитной одежды», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При обнаружении клеща его необходимо аккуратно извлечь, поместить в емкость или завернуть в бинт и в течение 72 часов доставить на исследование. Если самостоятельно снять клеща не удалось, следует обратиться к медикам.

«Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Три прививки — это законченный курс вакцинации», — добавили в Роспотребнадзоре.

