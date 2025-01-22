Россиян предупредили, какими вирусами легко заразиться зимой 2025 года

Врач-терапевт сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Екатерина Мымрина предупредила о возможных угрозах, связанных с гриппом и метапневмовирусом зимой 2025 года. По ее словам, в холодное время года активность вирусов возрастает, что может привести к респираторным заболеваниям, сообщает «Секрет Фирмы» .

Она отметила, что вирусы гриппа типов A и B могут вызывать серьезные симптомы, включая высокую температуру и головную боль, а также представляют опасность для пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями, приводя к осложнениям.

Мымрина также рассказала о респираторно-синцитиальном вирусе (RSV), который в основном поражает детей и пожилых.

«РС-вирусы особенно распространены среди маленьких детей и могут вызывать бронхиолиты и пневмонии», — предупредила эксперт.

Взрослые тоже могут заболеть, но симптомы будут менее выраженными. Кроме того, некоторые вирусы, как SARS-CoV-2, имеют предрасположенность к увеличению числа случаев в зимний период из-за мутаций, что может привести к появлению новых, более заразных штаммов.

Другие вирусы, вызывающие заболевания верхних дыхательных путей, включают парагриппозные и риновирусы, а также аденовирусы, которые могут быть причиной как легких простуд, так и тяжелых инфекций. Метапневмовирус, по словам врача, вызывает симптомы, схожие с гриппом.

Мымрина сказала, что увеличение числа случаев респираторных инфекций в Юго-Восточной Азии в 2024 году может предвещать похожую ситуацию в России в 2025 году. Для профилактики вирусов, таких как метапневмовирус, рекомендуется избегать контактов с больными, а для защиты от гриппа важно пройти вакцинацию.