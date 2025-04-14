Россиян предупредили, что в интернете пропагандируют разрушительный бодипозитив

«Здоровый позитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое является данностью. Человеческая жизнь — это усовершенствование, в том числе и самого себя», — заявила эксперт.

Токсичный позитив, по мнению врача, приписывают на роликах в интернете. В социальных сетях пропагандируют лояльность к собственному телу, ухудшение его и здоровья. Также Соломатина отметила, что в этом активно замешана человеческая жадность, так как ролики дают заработок и хайп, что уже не является личным делом для человека.

Эксперт добавила, что чем больше нездоровых людей в обществе, тем больше пособий, выплат по инвалидности будет распределяться. Так, деструктивное движение прикрывают определением свобода и бодипозитив.

Приверженцы токсичного бодипозитива привлекают в свои ряды еще больше людей, пропагандируют отсутствие каких-либо ограничений. А необходимость в трансформациях является положительным бодипозитивом. Когда изначально ленивому человеку говорят, что правильно ничего не делать и принимать себя, он и выберет этот путь.

Соломатина заявила, что это движение имеет разрушительную силу и его действия можно приравнять к призывам к алкоголю и наркотикам.