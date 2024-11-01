Россиян предупредили, что ряд комбинаций продуктов грозит проблемами с ЖКТ

Доктор Белоусов: некоторые комбинации продуктов могут привести к проблемам в ЖКТ

Некоторые комбинации продуктов могут привести к проблемам в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Например, совместное употребление белков и углеводов может замедлить процесс пищеварения, что станет причиной дискомфорта, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Также некоторые продукты могут взаимодействовать в желудке, вызывая неудобства или даже проблемы с пищеварением», — сказал Белоусов.

Как подчеркнул врач, поэтому важно соблюдать разумные комбинации продуктов и следить за самочувствием после употребления пищи.

Он добавил, что обычно продукты, которые богаты белками и жирами, перевариваются дольше всего, так как их химическая обработка требует больше времени.

Доктор подчеркнул, что процесс пищеварения является важным для организма, и время, необходимое на его завершение, зависит от множества факторов. Правильное питание, разнообразие и умеренность в употреблении пищи могут способствовать лучшему пищеварению и общему здоровью желудочно-кишечного тракта.