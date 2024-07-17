Россиян предупредили, что от укуса собаки можно умереть
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Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев заявил, что после укуса собаки необходимо сразу обработать рану дезинфицирующим средством. Далее на кожу вокруг необходимо нанести йод, сообщает NEWS.ru.
После обработки на рану следует наложить марлевый тампон, не сдавливая поверхность, и закрепить бинтом или пластырем. С подобной травмой необходимо незамедлительно обращаться к врачу, указал Гоев.
«Не стоит думать, что если собака привита, то опасности нет. В слюне животного содержится множество бактерий, которые любую укушенную рану делают первично инфицированной», — уточнил Гоев.
В первую очередь укушенному стоит обратиться в травмпункт. Скорее всего пострадавшему назначат уколы от столбняка и бешенства, так как в слюне животного, особенно уличного, содержится множество бактерий.
По словам врача, самое опасное последствие собачьего укуса — это заражение бешенством, которое является смертельно опасным заболеванием.