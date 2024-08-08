Россиян предупредили, что несколько будильников по утрам вредят здоровью

Врач Павлова: ставить по несколько будильников на утро опасно для здоровья

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что несколько будильников с утра приводят к сильному стрессу, который заставляет мозг выделять слишком много адреналина. Это вредно для здоровья, сообщает «ФедералПресс» .

«Мозг воспринимает это как угрозу и начинает выделять адреналин. В результате сердце начинает быстро биться, а кровяное давление повышается», — сказала Павлова.

Если человек услышит будильник в момент глубокой фазы сна, то у него возникнет состояние инертности сна, когда еще несколько часов после пробуждения будет чувствоваться усталость. Это снижает физическую и умственную работоспособность, предупредила эндокринолог.

Хороший вариант в такой ситуации — это наладить режим сна, считает Павлова. У человека, который ложится рано и спит не меньше 8 часов, не возникнет проблем с пробуждением в нужное время.

Еще один способ проснуться без вреда для здоровья — использовать световой будильник, который воспроизводит эффект рассвета, либо же мелодию, увеличивающуюся в течение примерно 10 минут.