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Россиян предупредили, что красные ладони могут указывать на заболевания печени

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что яркое покраснение ладоней может быть одним из первых признаков заболеваний печени, сообщает aif.ru .

По словам специалиста, при так называемых печеночных ладонях человек может не испытывать неприятных ощущений. Иногда покраснение сопровождает зуд.

Кондрахин призвал незамедлительно обращаться к врачу при любых заметных изменениях цвета ладоней, в том числе при покраснении или пожелтении.

«Если ладонь перестала быть нормального розового цвета, то, скорее всего, нарушена работа внутренних органов», — предостерег Кондрахин.

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