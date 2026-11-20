Россиян предупредили, что красные ладони могут указывать на заболевания печени
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что яркое покраснение ладоней может быть одним из первых признаков заболеваний печени, сообщает aif.ru.
По словам специалиста, при так называемых печеночных ладонях человек может не испытывать неприятных ощущений. Иногда покраснение сопровождает зуд.
Кондрахин призвал незамедлительно обращаться к врачу при любых заметных изменениях цвета ладоней, в том числе при покраснении или пожелтении.
«Если ладонь перестала быть нормального розового цвета, то, скорее всего, нарушена работа внутренних органов», — предостерег Кондрахин.
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