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Роспотребнадзор: в Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма

Из московских больниц выписали 177 человек после прохождения лечения от ботулизма. Сейчас в городе уже отобрали свыше 240 проб и провели почти 2,9 тыс. исследований, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали свыше 140 проб пищевой продукции и организовали 2,3 тыс. исследований, а еще почти 100 проб биологического материала у людей.

В Роспотребнадзоре продолжают все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологического расследования.

Расследование по факту заражения ботулизмом среди употребивших салаты с фасолью продолжается. На 21 июля прекращена деятельность 113 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Еще 2 декларации приостановлены.