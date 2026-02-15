сегодня в 23:57

Роспотребнадзор: риски завоза оспы обезьян в турсезон в РФ сохраняются

Риски завоза оспы обезьян в РФ сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

«Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон», — говорится в сообщении.

Ранее двое мужчин попали в больницу Санкт-Петербурга с диагнозом оспа обезьян. Врачи делают все возможное, чтобы пациенты выздоровели как можно скорее.

Предварительно известно, что состояние пациентов с оспой обезьян оценивается как средней степени тяжести. Оба мужчины получают все необходимое лечение.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с зараженным человеком или животным. Болезнь опасна инфекциями кожи, пневмонией и сепсисом.

