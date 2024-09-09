Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с ортонайровирусом в России

В надзорном ведомстве пояснили, что в связи с появившимися в СМИ сведениями о выявлении данного вируса в Китае российские специалисты направили запрос в Государственное управление по профилактике и контролю заболеваний КНР.

Цель обращения — получение информации об эпидемиологической ситуации в соседей стране.

Роспотребнадзор также подчеркнул, что с 2019 года, когда впервые был зафиксирован случай заражения ортонайровирусом у пострадавшего от укуса клеща в Китае, летальных исходов среди заболевших не отмечалось.