Роспотребнадзор: пик заболеваемости Лихорадкой Западного Нила будет в августе

Во время эпидемиологического сезона 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса Лихорадки Западного Нила в России ожидаются в июне-сентябре. Пик заболеваемости, согласно прогнозам, может быть в августе, сообщается на сайте Роспотребнадзора .

Наибольший эпидемиологический риск будет по большей части в Южном федеральном округе (ЮФО), Центральном федеральном округе (ЦФО), а также Приволжском федеральном округе (ПФО). В них до этого обнаруживали Лихорадку Западного Нила.

В южной части европейской части РФ вероятность заражения населения будет присутствовать с апреля по октябрь. Там климат более благоприятен для циркуляции возбудителя.

Лихорадка Западного Нила — острая вирусная инфекция. Она передается с помощью кровососущих насекомых, среди которых комары и ряд видов клещей. Наибольшая активность проявляется летом и осенью.