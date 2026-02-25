Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении туристов на Домбае

По данным ведомства, в период с 1 января по 25 февраля зафиксирован лишь один случай заболевания острой кишечной инфекцией в поселке. С жалобами на отравление обратился в лечебно-профилактическую организацию местный житель, а не турист.

За указанный период на курорте провели исследование проб водопроводной и речной воды из водоисточника. В Роспотребнадзоре отметили, что все они соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Также ведомство поручило ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР» провести лабороторные исследования водопроводной воды в контрольных точках поселка Домбай.

В ведомстве призвали граждан, у которых проявились симптомы отравления, не заниматься лечением, а обращаться в лечебно-профилактические учреждения.

