Политолог оценил последствия обысков для Макрона

Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что возможная отставка президента Франции Эммануэля Макрона на фоне обысков в его резиденции может привести к политическому забвению Брижит Макрон, пишет aif.ru .

Французское издание Canard Enchaine ранее сообщило об обысках в резиденции Эммануэля Макрона по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон. По данным СМИ, каждый ритуал обходился бюджету примерно в 2 млн евро. Следствие проверяет, почему все контракты получала одна компания — Shortcut Events.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев допустил, что происходящее может быть частью политической борьбы против французского лидера.

«Каким боком тут может быть супруга Макрона — сказать сейчас сложно. Но сам Макрон — мишень для политических ударов сейчас. Если Макрона уберут от власти, то про эту Брижит все забудут, что она вообще была когда-то», — заявил политолог.

Эксперт считает, что обыски могут быть попыткой выйти на окружение президента и усилить давление на него с целью возможного отстранения от власти.

