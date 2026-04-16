Во Флориде хирург удалил пациенту печень и стал фигурантом дела

Во Флориде хирурга обвинили в непредумышленном убийстве после того, как во время операции он удалил пациенту печень вместо селезенки. Мужчина умер на операционном столе, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла в августе 2024 года в городе Дифьюниак-Спрингс. 70-летний житель Алабамы приехал на плановую лапароскопическую операцию по удалению селезенки.

Во время вмешательства хирург Томас Шакновски по ошибке удалил печень. Орган пронизан крупными сосудами, после его отсечения началось сильное кровотечение. Пациент скончался, не приходя в сознание.

После случившегося власти Флориды приостановили лицензию врача, а сам он добровольно сдал документы. Большое жюри штата предъявило Шакновски обвинение в непредумышленном убийстве второй степени, пишет AP News.

Если суд признает хирурга виновным, ему грозит реальный срок. Родственники погибшего заявили, что до сих пор не получили объяснений, как опытный врач мог перепутать печень и селезенку.

Подобные случаи в медицинской практике относят к категории «never event» — событий, которых не должно происходить. Эксперты отмечают, что чаще всего врачи путают симметричные органы, однако ошибка с печенью и селезенкой считается крайне редкой.

