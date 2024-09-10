Роспотребнадзор: в Подмосковье нет распространения клещевого энцефалита

По данным Роспотребнадзора, в Подмосковье в этом году зарегистрирован один завозной случай клещевого вирусного энцефалита. Отмечается, что заболевший не был привит.

В ведомстве заявили, что все сообщения СМИ и ряда Telegram-каналов о распространении тяжелой формы клещевого энцефалита являются недостоверными.

Всего в 2024 году граждане более 10,6 тыс. раз обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Такие показатели не превышают среднемноголетний уровень. Кроме того, количество зарегистрированных обращений ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве добавили, что в этом году в Подмосковье против клещевого энцефалита было вакцинировано свыше 16,8 тыс. человек. Также специалисты провели акарицидные обработки на площади 5732,4 га.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.