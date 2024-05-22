Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса FLiRT выявили в РФ

Российские специалисты выявили на территории страны новый вариант коронавируса под названием FLiRT, однако серьезной опасности населению он не несет, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — сказано в сообщении.

В России, как и во всем мире, по данным ведомства, все еще преобладает омикрон-штамм. Симптоматика FLiRT при этом схожа с симптомами при омикроне. Человека начинает лихорадить, появляется кашель, боли в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Рост заболеваемости COVID-19 в стране после праздников был спрогнозирован специалистами заранее. Медики призывают россиян не пренебрегать мерами профилактики.