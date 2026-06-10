Роскачество разъяснило правила «муслим френдли» в клиниках

Роскачество назвало стандарт «муслим френдли» для клиник добровольной коммерческой услугой. Его не будут оплачивать из ОМС и бюджета, сообщает «Царьград» .

В Роскачестве заявили, что стандарт не означает введение религиозных норм в государственную медицину. По данным организации, проект связан с развитием рынка халяль-продукции и услуг, а также с экспортом российской продукции в страны Персидского залива.

«Сертификация проверяет, соответствует ли продукция или услуга ГОСТ, а не шариату. Там прописаны только допустимые и недопустимые ингредиенты и технологические требования. Все строго в рамках российского законодательства. А сертификация добровольная», — отметили в ведомстве.

Религиозно ориентированный сервис, включая халяль-питание и дополнительные зоны, должен финансироваться клиниками или пациентами. Такие услуги возможны в платном формате или по договорам добровольного медицинского страхования.

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