Роскачество объяснило, когда банку с огурцами нельзя открывать

Слизь, пена, вздутая крышка и пузырьки газа в банке с домашними огурцами указывают на порчу. Роскачество рекомендует при сомнениях выбросить консервы, не открывая и не пробуя содержимое, сообщает Life.ru .

Легкое помутнение рассола может возникнуть из-за жесткой воды, йодированной соли или плохо промытых огурцов. Эти причины не всегда делают продукт опасным, но могут повлиять на вкус и срок хранения. Недостаточная обработка банок и крышек повышает риск порчи.

В Роскачестве пояснили, что сильно мутный рассол со слизью, пеной, грязно-серыми или зеленоватыми хлопьями, белесые нити, пузырьки газа и вздутая крышка — признаки развития нежелательных микроорганизмов. Такие банки нельзя открывать и пробовать их содержимое. Вздутие крышки указывает на активное газообразование.

Отдельную опасность представляет ботулизм. Его возбудитель Clostridium botulinum не имеет вкуса, цвета или запаха, поэтому прозрачность рассола не служит гарантией безопасности.

С начала 2026 года в России выявили как минимум 19 случаев ботулизма: в Московской, Орловской, Тульской, Воронежской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге. Часть эпизодов связывали с домашними консервами, грибами, рыбой и мясом.

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