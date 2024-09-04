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Рошаль оценил помощь Воробьева в создании детского медцентра в Красногорске

Огромную работу по созданию детского клинического центра в Красногорске провел губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Клинический центр в Красногорске — мощнейший медицинский центр для всей России», — подчеркнул Рошаль.

По его словам, этот центр войдет в ряд крупных лечебных учреждений РФ. Медучреждение отличают высококлассное оборудование и персонал.

«Сейчас очень важно укреплять взаимотношения. Мы ничего не должны ломать, этот центр должен укреплять здравоохранение», — сказал Рошаль.

Он также отметил, что в данный момент нужно очень осторожно подойди к распределению потоков больных.

«Центр должен взять на себя заботу о тех больных, которым до сих пор помощь не оказывается», — отметил Рошаль.

Он заключил, что весь персонал должен работать сообща, рука об руку.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля открылся в августе. Клиника оснащена более чем 9,8 тыс. единиц современного медицинского оборудования, которое позволит проводить сложные и уникальные операции. Для работы в центре привлечены 1,2 тыс. высококвалифицированных специалистов.