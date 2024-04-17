Росгвардейцы Байконура приняли участие в донорской акции

В преддверии Национального дня донора в России сотрудники отдела вневедомственной охраны на комплексе Байконур Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло на базе центральной медико-санитарной части № 1. Кровь и плазма будут направлены в медицинские учреждения города для граждан, нуждающихся в помощи.

Участником акции стал также «Почетный донор России» — майор полиции Сергей Сычев, который на протяжении 32 лет регулярно пополняет региональный банк крови.

Медицинские работники поблагодарили росгвардейцев за проявленную инициативу и неравнодушие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.