Роды под камерами: когда видеосъемка законна и поможет доказать вину врача

Идея снимать процесс родов на видео может помочь в разборе врачебных ошибок, но только при строгом соблюдении прав роженицы и ее добровольном согласии, заявила в беседе с РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«В целом данное предложение имеет под собой логическую основу, потому что на видеозаписи в ходе различных операций, в том числе при родах, можно установить непосредственно обстоятельства, которые имели место в процессе принятия родов. Можно оценить действия медицинского персонала, оценить правильность этих действий. Но при этом не нужно забывать о конфиденциальности и о гарантированной Конституцией тайне частной жизни, а также о конфиденциальной информации, к которой относятся и видеоданные», — отметила Полякова.

Она добавила, что эти записи при определенных стечениях обстоятельств могут попасть в третьи руки и быть использованы не в интересах роженицы.

«Поэтому здесь необходимо определять именно согласие лица, которого будут снимать. Например, если женщина поступает в роддом и дает письменное согласие на проведение данной видеосъемки, то в таком случае, на мой взгляд, эта идея имеет под собой основания. Если же она дает категорический отказ от видеосъемки, то, конечно, нельзя нарушать гарантированные Конституцией и законами права человека, и в таком случае снимать данный процесс будет недопустимо», — сказала адвокат.

Полякова обратила внимание на то, что во многих частных клиниках с согласия пациентов уже ведутся такие видеосъемки при проведении различных операций и хирургических вмешательств, чтобы потом оценить действия медицинского персонала.

