Родителям рассказали, как определить ожирение у ребенка

Врач Ахмедова: для выявления ожирения у ребенка нужно измерить его рост и вес

Для определения ожирения у ребенка нужно измерить его рост и вес, чтобы рассчитать индекс массы тела (ИМТ), сообщила РИАМО врач — детский эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслана Ахмедова.

«Формула простая: вес (в кг) делится на квадрат роста (в метрах). Полученное значение оценивается по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые представлены в специальных таблицах или графиках», — сказала Ахмедова.

Она отметила, что нормальный ИМТ для детей — от -1 до +1 SD (стандартное отклонение). Если ИМТ находится в диапазоне от +1 до +2 SD, это говорит об избыточном весе.

«В таком случае стоит пересмотреть рацион ребенка, придерживаться принципов здорового питания (например, правила „здоровой тарелки“) и увеличить физическую активность. Эти меры могут помочь скорректировать вес и улучшить образ жизни», — рассказала эндокринолог.

Ахмедова уточнила, что, если ИМТ превышает +2 SD, это указывает на ожирение. Исключение составляют подростки и дети, активно занимающиеся спортом и имеющие выраженную мышечную массу, что определяется при осмотре. В таких случаях необходима консультация детского эндокринолога, чтобы исключить осложнения и сопутствующие патологии.