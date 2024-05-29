Родителям Подмосковья рассказали, как уберечь подростков от занятий зацепингом

Каждый год с наступлением весенне-летнего сезона электрички, поезда, а также городской общественный транспорт захватывают экстремалы-зацеперы. В основном это подростки, не достигшие совершеннолетия, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Многие из них погибают, половина из тех, кто выживает, становятся инвалидами. Только за последние несколько месяцев в Стационарное отделение № 2 — Детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства экстренно поступило 8 подростков-зацеперов с тяжелейшими травмами.

«В контактной подвеске огромное напряжение — почти 27 тысяч вольт. То, что подросток остается жив, врачи называют настоящим чудом. Он забирается на крышу вагона электропоезда и успевает выпрямиться с телефоном в руках. После следует яркая вспышка, удар током, и юноша падает на землю», — рассказал заведующий ожоговым отделением Детской больницы, врач-детский хирург, врач-комбустиолог Андрей Веселов.

Попадают в зацеперы, по мнению доктора, по-разному. У кого-то путь из школы проходит через железную дорогу. Другая причина популяризации зацеперства — Интернет. Все «подвиги» снимаются на видео и тут же выкладываются в Сеть — все ради внимания и лайков.

«Когда подросток находится на грани жизни и смерти, в организме выделяется определенный состав гормонов. Эти гормоны дают ощущение эйфории, которой будничная жизнь дать не может. Так же как у алкоголика есть непреодолимая потребность выпить, у адреналинового наркомана — мощная потребность рисковать, связанная с эндокринной системой. И зависимое поведение формируется не всегда из-за того, что семья неблагополучна. Она может быть хорошей, но ребенок в нее не вписывается в силу каких-то обстоятельств. Например, родители эмоционально холодные, не сложилось душевного контакта. И ребенок начинает искать компенсации на стороне», — пояснил заведующий отделением.

На вопрос можно ли бороться с такой формой подростковой зависимости, специалисты МОЦОМДа совместно с психологами Люберецкой детской больницей единодушно сходятся в том, что это результат комплексной работы. Чтобы благополучно прожить пубертатный период, родителям нужно быть в очень хорошем контакте со своим ребенком: знать, чем он живет, не впадая в другую крайность — гиперопеку. И если у ребенка есть потребность в адреналине и риске, родители должны найти безопасную замену. Сноуборд, батут, автогонки на картах, дайвинг — все что угодно, лишь бы ребенок мог реализовать свои «экстремальные» потребности более спокойным и безопасным способом.

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства настоятельно призывают всех читателей не оставаться безучастными к легкомысленному и безответственному поведению зацеперов. Если вы увидели подростков, катающихся на крышах вагонов, нужно немедленно сообщить об этом сотрудникам полиции или локомотивной бригаде. Эти действия могут спасти жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.