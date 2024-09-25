Родителям Лобни предлагают бесплатно проверить слух у детей

С начала года в сурдологическом кабинете Лобненской детской поликлиники осмотрели более 500 детей, у 15 из них выявлены проблемы со слухом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам врача-сурдолога Анастасии Кузьминой, к специалисту направляют детей, не прошедших аудиологический скрининг в роддоме, ребят с задержкой речевого развития или уже имеющих проблемы со слухом.

Запись к сурдологу в Лобненскую детскую поликлинику открыта не только для лобненцев, но и для детей из Московской области.

В кабинете на учете состоят более 80 человек. Здесь установлено оборудование для клинического обследования слуха. Проверка проводится у детей любого возраста, включая новорожденных.

К профилактике заболеваний слуха относится предупреждение острых респираторных инфекций и обострений хронических заболеваний. При подозрении на нарушения слуха рекомендуется немедленно обратиться к врачу для проведения необходимых обследований.

Записаться к сурдологу можно через педиатра или отоларинголога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.