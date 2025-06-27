Зуд и боль: когда потница может быть смертельно опасна для ребенка

Потница — неприятная кожная проблема, которая может затронуть как взрослых, так и детей, но особенно уязвимы младенцы до года, так как у новорожденных потовых желез столько же, сколько у взрослых, но площадь их кожи гораздо меньше, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«К тому же, терморегуляция у грудничков еще не до конца сформирована, а выводные протоки желез слишком узкие, что значительно увеличивает риск закупорки и появления сыпи. В данном случае можно говорить о морфофункциональной незрелости у детей раннего возраста именно в первые месяцы жизни», — пояснила Сайфулина.

Она уточнила, что высыпания при потнице обычно появляются на тех участках тела, где кожа часто трется или покрыта одеждой, создающей парниковый эффект — в подмышках, паховой области, на животе, спине, шее и ягодицах. Не редкость, когда сыпь возникает там, где кожа контактирует с синтетической тканью или подгузниками, задерживающими влагу и нарушающими естественное дыхание кожи.

По словам педиатра, основная причина появления потницы — закупорка эккринных потовых желез, которые помогают организму охлаждаться в жару, выделяя пот. При повышении температуры окружающей среды или тела из-за жары, болезни или физической нагрузки эти железы начинают усиленно работать. Но если выводные протоки забиваются потом, отмершими клетками кожи и секретом бактерий, то пот не может выйти наружу, и появляются воспалительные высыпания.

Разные виды потницы

Доктор рассказала, что различают несколько видов потницы, каждый из которых имеет особенности.

«Кристаллическая потница проявляется мелкими прозрачными пузырьками, похожими на крошечные кристаллы. Чаще всего она возникает у младенцев на лице и шее и быстро проходит без серьезных последствий. У взрослых такая форма может появляться на руках и спине». — добавила собеседница.

Красная потница, наоборот, сопровождается яркой красной сыпью с зудом и воспалением, чаще всего локализуясь в местах сильного потоотделения и трения кожи. Эта форма приносит больше дискомфорта из-за сильного зуда и воспаления.

Самая серьезная — глубокая потница, поражающая глубокие слои кожи, проявляющаяся плотными узелками, и чаще всего встречающаяся у людей, живущих в жарком климате и склонных к перегреву.

По ее словам, если потница осложняется присоединением инфекции, то воспаление может перейти в гнойную форму, что особенно опасно для малышей первых месяцев жизни. Также закупорка потовых желез нарушает естественный процесс охлаждения тела, что может привести к перегреву и состоянию, известному как ангидроз — полная непереносимость жары, сопровождающаяся слабостью и головокружением.

Диагностика и профилактика

Диагностика потницы обычно не вызывает сложностей и проводится врачом на основании осмотра и анализа симптомов. Но важно не путать ее с другими кожными заболеваниями, поэтому при сомнениях рекомендуется консультация дерматолога.

«В большинстве случаев потница не требует специального лечения и проходит самостоятельно, если исключить перегрев и обеспечить коже доступ к воздуху. Для облегчения состояния хорошо помогают прохладные ванны с настоями ромашки или марганцовки, а также присыпки с тальком или средствами с цинком. При более выраженной красной форме могут понадобиться мази с гормональными компонентами, а при инфекционных осложнениях — антибактериальные препараты», — посоветовала педиатр.

Профилактика потницы — это, прежде всего, поддержание прохладной и хорошо проветриваемой атмосферы, ношение легкой, свободной одежды из натуральных тканей и забота о гигиене, особенно у детей. Для малышей очень важно избегать чрезмерного пеленания и давать коже возможность «дышать», своевременно менять подгузники и использовать мягкие гипоаллергенные средства ухода.

«Несмотря на то, что сама по себе потница не несет серьезной опасности, она может стать сигналом о нарушениях в работе организма или привести к осложнениям при неправильном уходе. Поэтому при появлении высыпаний важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания и вовремя начать правильное лечение», — заключила Сайфулина.