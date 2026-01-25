Родился слепым и глухим: новорожденный стал инвалидом из-за врачей в Петербурге

Светлана решила обеспечить себе максимальную безопасность во время родов и за 90 тыс. рублей выбрала индивидуальное сопровождение акушера-гинеколога и акушерки в роддоме № 9. Беременность протекала без осложнений, развитие плода соответствовало норме.

На 39-й неделе пациентка почувствовала боль в животе и позвонила к своему врачу Инне Ж. Гинеколог посоветовала ей не волноваться и следовать рекомендациям. Однако ночью состояние Светланы ухудшилось, она самостоятельно отправилась в роддом для госпитализации.

По словам Светланы, Инна приехала, но была возмущена тем, что ее вызвали в выходной. Она попыталась купировать родовую деятельность, но состояние пациентки не улучшалось. Девушка ощущала, как ее живот напрягается и расслабляется, словно начались схватки. Однако врач проигнорировала жалобы и отправилась домой.

На следующий день у Светланы отошли зеленые воды и возобновилась сильная боль. Помощь подоспела лишь тогда, когда началось кровотечение. Выяснилось, что у девушки произошло отслоение плаценты, ей следовало провести кесарево сечение еще после первых жалоб.

По вине врачей ребенок задохнулся в утробе матери. Его удалось спасти, однако новорожденный получил тотальное поражение головного мозга и стал лежачим инвалидом на всю жизнь: мальчик не видит, не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать. Он питается через гастростому и мучается от судорог.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что новорожденный мальчик действительно пострадал из‑за халатности врачей. Руководство роддома признало, что услуга оказана некачественно. Проверка обнаружила примерно 10 нарушений, допущенных сотрудниками больницы, включая акушера‑гинеколога. При этом медики продолжают работать.

