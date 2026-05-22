Роботы убрали 1,3 млн кв м в больницах Подмосковья

Роботы-уборщики с августа 2025 года работают в медицинских учреждениях Московской области и уже очистили более 1,3 млн квадратных метров. Техника самостоятельно определяет уровень загрязнения и корректирует маршрут, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роботы оснащены специальными датчиками, которые позволяют им оценивать степень загрязнения поверхностей и выстраивать маршрут так, чтобы не мешать пациентам и посетителям. С помощью программирования можно менять график уборки помещений в зависимости от потребностей учреждения.

«Сегодня роботизированные системы помогают поддерживать чистоту и комфорт в наших медицинских учреждениях. С августа прошлого года они убрали более 1,3 млн квадратных метров — это сопоставимо с площадью 200 футбольных полей. Общая продолжительность работы техники составила почти 3 тыс. часов. Такие решения позволяют оптимизировать процессы и снизить нагрузку на персонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Автоматизированные системы применяются в детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно-диагностическом центре «Ромашка». Использование роботов позволяет высвободить время сотрудников для выполнения других задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.