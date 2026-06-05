Робот Светлана в Подмосковье совершил почти 3,2 млн звонков

Голосовой помощник Светлана с начала 2026 года напомнил жителям Подмосковья о приеме к врачу почти 3,2 млн раз. Сервис помогает подтвердить, перенести или отменить запись, а также освободить время для других пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут воспользоваться голосовым помощником на основе искусственного интеллекта для записи к врачу, вызова специалиста на дом, переноса или отмены приема. Кроме того, робот выполняет исходящие звонки с напоминанием о визите и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

«Голосовой помощник Светлана за сутки до визита к врачу связывается с пациентом и предлагает подтвердить, отменить или перенести запись. Благодаря этой функции при отмене освободившееся время становится доступно для других пациентов. С начала этого года робот Светлана напомнила о приеме у врача почти 3,2 млн раз», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 550-31-35. Записаться на прием можно по телефону 122, через приложение «Добродел Здоровье», на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также с помощью чат-бота «Денис» в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.