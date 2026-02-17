Робот Светлана в Подмосковье более 706 тыс раз предложила запись к специалистам

В Подмосковье цифровой помощник робот Светлана с осени прошлого года более 706 тысяч раз предложила пациентам записаться на прием к узкопрофильным специалистам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области жители могут вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись с помощью цифрового помощника — робота Светланы. Она также совершает исходящие звонки, напоминает о визите к врачу, необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и помогает записаться к узкопрофильным специалистам.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что опция записи к узкопрофильным специалистам через робота Светлану стала доступна осенью прошлого года. За это время робот предложила записаться на прием более 706 тысяч раз пациентам с открытым направлением или состоящим на диспансерном учете.

Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру 122 круглосуточно. Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике или чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.