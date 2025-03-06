Робот Светлана приняла почти 1,5 млн входящих звонков с начала года

В Московской области вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или отменить запись помогает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Кроме того, Светлана совершает исходящие вызовы — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона, вводим новые функции. Так, в прошлом году пациентам стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Робот Светлана принимает входящие звонки по номеру телефона 122 круглосуточно. Всего с начала года она обработала почти 1,5 млн входящих звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосовая помощница Светлана одновременно может принимать до 600 звонков.

Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.