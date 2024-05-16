Робот-помощник встречает посетителей поликлиники в Королеве

В поликлинике Королева пациентов встречает первый в городе робот-помощник «Светочка». Робот был создан отечественными разработчиками, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Искусственный интеллект прекрасно ориентируется в поликлинике, может подсказать, где расположена регистратура, в каком кабинете принимает нужный врач, как найти процедурный кабинет и многое другое. Кроме того, «Светочка» прекрасно справляется с ролью аниматора и развлекает детей, пока взрослые заняты», — следует из сообщения.

Он был подарен поликлинике местными предпринимателями, а имя для него было выбрано всем коллективом.

«Светочку» полюбили все посетители, а особенный восторг искусственный интеллект вызывает, конечно, у маленьких пациентов — теперь поход к врачу стал для них интересным и необычным», — сказали в пресс-службе муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.