Риски заражения большие: раскрыто количество больных ВИЧ россиян

1 млн 250 тыс. жителей РФ болеют ВИЧ-инфекцией. Это больше 1% населения, следовательно, недуг есть у каждого сотого гражданина России, рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Об этом сообщает ТАСС .

«Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый заражен вирусом. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40-45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом», — отметил ученый.

При этом проблемы с распространением ВИЧ-инфекции есть не только в РФ, но и в других государствах мира. Так, 40 млн человек проживают с недугом.

В 2025 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозировала, что добавится 1 млн 400 тыс. новых зараженных ВИЧ. Поэтому задача людей — не допустить собственного заражения.

