«Резинка» не спасла: курортный секс может обернуться кошмаром после отпуска

Отпуск обычно ассоциируется с загаром, новыми впечатлениями и романтикой, поэтому вряд ли захочется рассказывать близким о подхваченных половых инфекциях. Чем они опасны и как их выявлять, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Половые инфекции — это серьезный удар по здоровью. Чаще всего под этим понятием подразумевают инфекции, вызывающие дискомфорт в урогенитальном тракте: гонорея, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз. Из-за симптоматики эти четыре классические инфекции довольно быстро выдают свое присутствие.

«Раньше их диагностировали с помощью мазка через 7–10 дней после контакта. Сейчас современные ПЦР-тесты, способные уловить даже минимальное количество возбудителя, позволяют выявлять возбудителей уже через 2–3 дня, что дает возможность начать лечение до появления клинической картины заболевания и осложнений», — сказала врач.

Я здоров, но это не точно

Опасность инфекций, передающихся половым путем, заключается в том, что некоторые из них могут протекать бессимптомно.

«Хламидиоз и микоплазмоз нередко никак себя не проявляют, и человек живет в неведении, попутно заражая партнеров. Поэтому регулярные обследования — это уже не прихоть, а необходимость, особенно после курортных романов», — отметила врач.

Но «курортная коллекция» инфекций не ограничивается легкой классикой. В эту же категорию ИППП входят и тяжеловесы: вирусные гепатиты B и C, сифилис и ВИЧ. Их диагностика отличается длительными инкубационными периодами: первые анализы на антитела и антигены можно сдавать только через 1,5 месяца после контакта. Даже отрицательный результат требует повторной проверки через шесть месяцев и год, иначе риск стать источником инфекции сохраняется.

«Нужно понимать, что контрацептивы работают не всегда: барьерные методы могут защитить от хламидии, микоплазмы, гонореи и трихомониаза, но от вирусов и сифилиса — нет. Проверка партнера на инфекции или наличие свежих анализов — разумная профилактика. И прежде, чем вступать в контакт с неизвестным человеком, действительно нужно просить справку. Звучит неромантично, зато куда надежнее, чем лечить хроническое заболевание всю оставшуюся жизнь», — предупредила эксперт.

Опасные последствия на всю жизнь

Результаты мимолетной связи могут быть самыми тяжелыми. Гепатиты B и C поражают печень, приводят к острому или хроническому воспалению, а затем и к циррозу или раку. Сифилис начинается с безболезненного первичного очага — твердого шанкра, который легко пропустить. Дальше трепонема проникает в кровь и поражает внутренние органы и кости. При отсутствии лечения развивается вторичный и третичный сифилис, заканчивающийся повреждением мозга и летальным исходом. Женщины дополнительно рискуют передать возбудителя ребенку, что приводит к врожденному сифилису и тяжелым последствиям.

«„Легкая классика“ тоже не так безобидна. Хламидия и микоплазма при отсутствии лечения часто становятся причиной бесплодия. Ирония в том, что именно они могут протекать бессимптомно — и человек годами живет в уверенности, что все в порядке», — добавила Сережина.

О ВИЧ можно сказать коротко: он разрушает иммунную систему. На этом фоне на первый план выходят опухоли и инфекции, которые у здорового человека даже не вызвали бы проблем. Прогноз всегда зависит от того, насколько рано была проведена диагностика.

Для женщин гинекологами разработаны тест-системы для самовзятия, которые позволяют провести взятие мазка из влагалища самостоятельно и выявить инфицирование половыми патогенами через 2-3 дня после полового акта.

«Впрочем, мужчинам тоже нужно решить — стоит ли один половой контакт с женщиной низкой социальной ответственности того, чтобы стать бесплодным», — заключила эксперт.