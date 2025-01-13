Ревматологическое отделение открылось в детской больнице МОЦОМД

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9 января на базе детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) открылось отделение детской ревматологии. Оно стало первым скоропомощным отделением ревматологии в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Отделение включает: 15 ревматологических коек, 10 неврологических коек, 5 педиатрических коек.

«Мы принимаем детей от 0 до 18 лет с заболеваниями суставов и соединительной ткани. Это системная красная волчанка, склеродермия, ювенильные артриты, артропатии, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника, посттравматические артропатии, системные ревматоидные заболевания, аутовоспалительные синдромы, несовершенный остеогенез, мультисистемный постковидный синдром и другие заболевания», — рассказал заместитель главного врача по детству Антон Жильцов.

Заведующая отделением Юлия Котова — врач-ревматолог, кандидат медицинских наук. Телефон отделения: 8(495)554-22-97. Просьба звонить в будние дни строго с 13:00 до 14:00.

Отделение использует самые современные методы инструментальных исследований.

Документы для плановой госпитализации:

копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет его паспорт);

копия страхового полиса обязательного медицинского страхования ребенка;

копия свидетельства об инвалидности (если есть);

копия паспорта одного из родителей с кем прописан ребенок;

копия документов об опекунстве;

копия СНИЛС;

направление на госпитализацию (Форма 057/у-04) из медицинской организации по месту жительства;

выписка из медицинской документации (Форма 027/у) с результатами проведенных лабораторных, инструментальных и других видов исследования по профилю заболевания пациента и заключение педиатра;

медицинская справка о вакцинации ребенка (карта профилактических прививок- Форма 063/у);

проба Манту (при наличии противопоказаний диаскинтест) — действительно 6 месяцев;

Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, госпитализируются только:

при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом, в возрасте от 15 до 18 лет — флюорография или рентгенография органов грудной клетки (действительна в течение года);

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства в течение последних 21 дней из государственной поликлиники по месту фактического пребывания (действительна 3 суток);

анализ крови на ВИЧ-инфекцию* — действителен 3 месяца;

анализ крови на маркеры гепатитов В и С* действителен 3 месяца, исследование крови на сифилис* методом ИФА (суммарные антитела) действителен 3 месяца;

анализ кала на яйца глистов и протозоозы, соскоб на энтеробиоз (действителен 20 дней);

анализ кала на кишечные инфекции (действителен 14 дней).

Родитель или законный представитель, госпитализирующийся с ребенком, должен иметь при себе:

Сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-COV-2 (при наличии) (Приказ МЗ РФ от 22.07.2021 № 792н);

флюорография или рентгенография органов грудной клетки (действительна в течение года);

анализ кала на кишечные инфекции (для родителей детей до 2 лет сроком давности до 14 дней);

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства за последние 21 день из государственной поликлиники по месту жительства (действительна 3 суток);

паспорт;

СНИЛС (при необходимости получения листка нетрудоспособности).

Адрес Стационарного отделения № 2-Детская больница ГБУЗ МО «МОЦОМД»: Люберцы, Октябрьский проспект, 338, корпус 7.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.