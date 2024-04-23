Ревматолог Коршунова объяснила, как облегчить симптомы артрита

Артрит — это воспалительное заболевание суставов, характеризующееся выраженной болью, покраснением и локальной температурой. Данная патология может привести к значительному снижению качества жизни пациента. Об этом РИАМО собщила врач-ревматолог «СМ-Клиник» Ирина Коршунова.

«Следует понимать, что есть варианты артритов, которые излечимы, а есть те, которые требуют постоянного длительного лечения базисными препаратами. Каждый врач стремится снизить активность заболевания, а в идеале, — достичь ремиссии. Базисные препараты — это основа лечения, но не стоит забывать и про средства, облегчающие симптомы», — сказала Коршунова.

В первую очередь, при наличии увеличенного в объеме сустава с покраснением, можно использовать холодные компрессы. Они снизят боль, уменьшат воспаление. Конечно, важным составляющим в лечении являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) на период, пока в полной мере начнут «работать» базисные препараты, а в дальнейшем их можно использовать по потребности.

Во-вторых, следует избегать интенсивной нагрузки на время обострения, оставить суставы в «покое». Однако следует помнить, что умеренная физическая активность способствует уменьшению проявлений заболевания за счет усиления кровообращения, а это, в свою очередь, может воспрепятствовать обострению. Кроме того, ежедневные занятия лечебной физкультурой помогают увеличить подвижность суставов, повысить тонус мышц.

«При необходимости можно использовать различные ортопедические изделия: ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки. Все приспособления призваны облегчить состояние пациента, разгрузить пораженные суставы и сделать движения менее болезненными», — добавила врач.

Что касается питания, то нет специальной диеты, которая уменьшила бы боль в суставах, но рекомендуется придерживаться средиземноморского типа питания: добавить в рацион побольше овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов, орехов и небольшого количества красного мяса. А весомым плюсом станет отказ от вредных привычек, в частности от курения.

«Таким образом, адекватное лечение тормозит прогрессирование структурных изменений в суставах и улучшает качество жизни больных, сохраняет их трудоспособность», — заключила ревматолог.