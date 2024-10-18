Ревматолог Коншу: курение и алкоголь повышают риск остеопороза

«Образ жизни, включая курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности повышает вероятность развития остеопороза. Определенную опасность также представляют переломы, возникающие при незначительных травмах, и семейная история, если у близких родственников были случаи остеопороза или перелома шейки бедра», — сказала Коншу.

Она добавила, что риск развития остеопороза можно оценить, учитывая возраст, пол, наличие предшествующих переломов, семейную историю, образ жизни, длительный прием определенных медикаментов и наличие сопутствующих заболеваний.

«С возрастом риск остеопороза увеличивается, преимущественно после 50 лет. Женщины более подвержены этому заболеванию, особенно после наступления менопаузы. Дополнительными факторами риска могут быть длительный прием медикаментов, таких как глюкокортикостероиды и антикоагулянты, а также сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы и другие», — рассказала ревматолог.

Коншу заключила, что начинать проверку здоровья костей рекомендуется в возрасте 50 лет у мужчин и с момента менопаузы у женщин, особенно при наличии факторов риска. Для оценки состояния костной ткани врач может назначить денситометрию, исследование, которое измеряет плотность костей.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Эта дата учреждена с целью повышения осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении этой болезни. Одно из самых распространенных последствий остеопороза — это перелом шейки бедра. Чем старше человек, тем больше вероятности получить травмы.