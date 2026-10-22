Реутовская больница получила новую артроскопическую стойку

Новое оборудование предназначено для операций на плечевом, коленном и голеностопном суставах. В Реутовской клинической больнице такие вмешательства проводят часто. Стойка позволяет выполнять их малоинвазивным способом и сокращать время операции.

«Такой малоинвазивный подход существенно снижает повреждение тканей, уменьшает болевые ощущения и сокращает сроки реабилитации. Пациенты смогут быстрее возвращаться к привычной жизни», — отметили врачи Реутовской клинической больницы.

С начала 2026 года медучреждения Московской области получили 231 единицу современного эндоскопического оборудования. На его закупку направили свыше 2 млрд рублей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.